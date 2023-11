Stade Rennais : un nouveau départ acté chez les Rouge et Noir !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Si Florian Maurice a fait le choix de continuer au Stade Rennais en n’emboîtant pas le pas de son ami Bruno Genesio, démissionnaire, l’arrivée de Julien Stéphan et les modifications du staff technique (exit Farbos et Bizeul) ne sont pas les seuls mouvements internes chez les Rouge et Noir.

Dréossi s'en va

Ouest-France nous apprend en effet qu’il y a quelques changements au sein de l’organigramme, au niveau de la cellule de recrutement. Si Jérôme Bonnissel, le bras armé de Florian Maurice, reste aussi en poste, Thomas Dréossi, l’un des recruteurs rennais, plie bagage.

Selon le média local, son cas n’est cependant pas lié à la restructuration interne puisque l’intéressé avait déjà négocié sa rupture conventionnelle avant le remue-ménage de la semaine…

