Stade Rennais : Assignon offre une victoire sur le fil pour débuter la Ligue Europa!

Le Stade Rennais affrontait l'AEK Larnaca en Ligue Europa ce jeudi. Privé de nombreux joueurs (Omari, Doku, Kalimuendo) et notamment d'Amine Gouiri, suspendu, Bruno Genesio est resté fidèle à son 4-3-3 maison avec une attaque inédite avec Truffert, Abline et Sulemana.

Assignon au bout du temps additionnel

Dans un stade champêtre, soutenu par 50 supporters, le SRFC a ouvert le score à la demi heure de jeu par Arthur Theate, mais Larnaca a égalisé quatre minutes plus tard. Et le score est resté à 1-1 jusqu'à la fin du temps additionnel et un but de Lorenz Assignon. Un succès sur le fil pour lancer la campagne européenne... alors qu'une contre-performance se dessinait !