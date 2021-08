Stade Rennais : un premier casse-tête en pointe pour Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Abondance de biens ne nuit pas mais provoque de sérieux maux de crâne aux entraîneurs ! Bruno Genesio en sait quelque chose, lui qui possède quatre joueurs offensifs de premier choix avec les ailiers Jérémy Doku et Kamaldeen Sulemana ainsi que les attaquants Martin Terrier et Serhou Guirassy. Et comme il n’est pas du genre à faire dans la facilité, l’ancien Lyonnais est parti sur un schéma en 4-3-3 qui va le contraindre à choisir entre ses deux buteurs.

L’Equipe du jour fait le comparatif entre Guirassy et Terrier, soulignant le fait qu’ils ne sont pas forcément compatibles. Ensuite, si le premier nommé est plus efficace, c’est le second qui est le mieux adapté au 4-3-3, lui qui a marqué face au Torino. Pour le quotidien sportif, c’est lui que Genesio devrait titulariser cet après-midi face au Racing…

La une du journal L'Équipe de ce dimanche 8 août 2021. pic.twitter.com/9cdY8O7aqL — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 7, 2021