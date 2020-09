Stade Rennais : un record cher au RC Lens résiste à Camavinga

La France a fait sa rentrée hier en Suède. Grâce à un but de Kylian Mbappé (1-0), les Bleus ont réussi leurs premiers pas dans la Ligue des Nations au bout d’une rencontre sans saveur. À ce titre, il est d’ailleurs fort dommage de ne pas avoir assisté à la grande première d’Eduardo Camavinga avec les A.

Sur le banc de touche, le jeune milieu du Stade Rennais n’est pas entré en jeu et n’a donc pas pu non plus faire le sien un record de précocité chez les Bleus. Sélectionné à seulement 17 ans et neuf mois, Camavinga devrait bientôt dépasser Maryan Wisniewski.

Un record qui date de 1955 chez les Bleus !

À18 ans et deux mois, ce dernier avait affronté la Suède en 1955 à Colombes, ce qui faisait de lui le plus jeune joueur à prendre part à une rencontre avec les Bleus. « Ça fera plaisir à beaucoup de monde. Moi, vous savez, je n'ai jamais pensé à ça, ce record ne m'a jamais taquiné. Ce n'est pas mon problème », a indiqué l'ancien ailier (83 ans) dans Le Parisien.