Stade Rennais : une double bonne nouvelle se profile pour Bruno Genesio

Non sélectionnés par leurs équipes nationales respectives de Belgique et de Croatie, Jérémy Doku et Lovro Majer ont pu tranquillement profiter de la trêve internationale pour se retaper du côté du Stade Rennais.

Blessés depuis le milieu du mois de septembre, l'ailier et le milieu de terrain arrivés cet été sont réapparus sur les terrains de la Piverdière vendredi. Un retour mis en avant sur le compte Twitter du club breton.

Doku comme Majer sont dans les temps fixés par Bruno Genesio et devraient être apte pour le déplacement à Metz le 17 octobre prochain (10e journée de Ligue 1).