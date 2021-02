Stade Rennais : une grosse explication a eu lieu entre les supporters, les joueurs et la direction

Zapping But! Football Club Stade Rennais : la rétrospective de l'année 2020 des Bretons

Le Stade Rennais est dans le dur, et la nouvelle défaite du club breton à domicile face à l'OGC Nice vient de le démontrer. Le club breton voit les places européennes s'éloigner au fil des matchs, alors que Julien Stéphan est un entraîneur de plus en plus contesté.

Un scénario rageant au regard des attentes suscitées par le Stade Rennais, qui a démarré la saison en trombe, avec une première participation à la Ligue des champions. Et forcément, cette situation agace les supporters qui ont fait passer quelques messages ce samedi.

Stéphan n'était pas de la réunion improvisée

Selon Ouest France, une quarantaine de membres du Roazhon Celtic Kop ont sollicité une entrevue avec les joueurs rennais au centre d'entraînement. Beaucoup de titulaires étaient présents, de même que le président Nicolas Holveck et le directeur sportif Florian Maurice. Julien Stéphan était en revanche absent, retenu en séance d'entraînement avec les remplaçants de la veille.

« Selon nos informations, la rencontre a duré une demi-heure et s’est déroulée cordialement, sans le moindre débordement. Les joueurs ayant assuré les supporters de leur mobilisation totale jusqu’à la fin de la saison », conclut le site du quotidien régional.