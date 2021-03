Stade Rennais : une nouvelle stat incroyable pour Edouard Mendy à Chelsea

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Hier, Chelsea a arraché un point sur la pelouse de Leeds (0-0), prolongeant sa série d'invincibilité depuis que Thomas Tuchel a remplacé Frank Lampard sur le banc à la fin janvier. Les Blues en sont à dix matches sans défaite en Premier League, dont sept victoires. Un temps distancés dans la course à la Champions League, ils semblent aujourd'hui en position de force pour terminer dans le Top 4 vu leur dynamique actuelle. Et celle-ci doit beaucoup à Edouard Mendy.

En voyant que Mendy avait une nouvelle fois gardé ses cages inviolées hier, les statisticiens anglais se sont lancés dans la compilation de ses données et il s'avère que, depuis qu'il a rejoint Chelsea, l'ancien Rennais a enregistré plus de clean sheets (20) qu'il n'a encaissé de buts (15) ! Dans le détail, cela donne : 14 clean sheets, 14 buts encaissés en Premier League, 5/1 en Champions League et 1/0 en League Cup.

Une statistique exceptionnelle à mettre en parallèle avec les difficultés rencontrées par le Stade Rennais cette saison. Sans mettre en cause le talent d'Alfred Gomis, ne plus avoir un portier aussi décisif que Mendy doit forcément peser sur les performances tout au long d'une saison…

More clean sheets than goals conceded this season 🤯



Is Edouard Mendy the best goalkeeper in the Premier League right now? 🧤pic.twitter.com/zhsZA7Dcpr