Stade Rennais : une pépite rouge et noir justifie son départ en janvier

Demain, jeudi 7 avril, sortira dans les kiosques le numéro 349 de Onze Mondial. Dedans, vous pourrez retrouver un entretien exclusif de Matthis Abline (19 ans), jeune attaquant du Stade Rennais, prêté fin janvier au Havre. Chez les Normands, il a inscrit 4 buts et délivré 1 passes décisive en 10 matches. Il explique pourquoi il a tenu à aller grappiller du temps de jeu loin de la Bretagne.

« La facilité aurait été de rester à Rennes. Mais il fallait que je quitte ma zone de confort pour voir ce qu’il y avait à l’extérieur. J’avais regardé plusieurs matchs de Ligue 2 avant de venir, c’est un championnat difficile avec beaucoup de duels, techniquement moins posé que la Ligue 1, mais c’est tout de même un très bon championnat. Le Stade Rennais suit mes performances ? Oui, j’ai des coups de fil réguliers du directeur sportif, Florian Maurice. On échange chaque semaine sur mon match, on débriefe ensemble. Il me fait des retours sur mes prestations. Il a envie que je revienne à Rennes. Ce sera à moi de m’imposer et de montrer que je suis le meilleur pour jouer. J’ai envie de m’imposer à Rennes, mon club formateur. »

Le numéro 349 de Onze Mondial sortira demain dans les kiosques au prix de 2,99€.

Raphaël Nouet

Rédacteur