Stade Rennes : un gros changement attendu à Angers après le FC Nantes ?

C’est à un horaire pour le moins inhabituel que le SCO d’Angers recevra le Stade Rennais ce samedi (12h45). À l’heure du déjeuner, Bruno Genesio sera confronté à un casse-tête dont il se serait sans doute bien passé.

Conforté dans ses choix avec le derby remporté contre le FC Nantes dimanche au Roazhon Park (1-0), le coach du Stade Rennais avait aligné un 4-4-2 où Martin Terrier et Sehrou Guirassy avaient pris leurs marques. Problème : Jérémy Doku sera de retour à Angers après avoir été suspendu.

Doku lancé à la place de Guirassy ?

Selon L’Équipe, ce retour pourrait amener Genesio à reconsidérer son 4-4-2 et opter pour un 4-3-3 où l’ailier belge occuperait le couloir droit... où il avait brillé et inscrit son premier but en L1 à Metz. Si Terrier occuperait alors la pointe de l’attaque bretonne, Guirassy ferait alors les frais de ce choix. À moins que Genesio ne garde son onze victorieux et laisse Doku sur le banc au coup d’envoi pour mieux le faire entrer par la suite.