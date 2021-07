ASSE, FC Nantes, LOSC, Stade Rennais - Mercato : recalé par l’OM, Ben Arfa a une autre priorité

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Hatem Ben Arfa (34 ans) ne rejouera pas à l’OM. Comme l’a révélé L’Équipe hier, le contact a bien été établi avec Jorge Sampaoli début juin mais cela s’arrêtera là : le technicien argentin n’a pas voulu donner suite par respect pour Pablo Longoria. Foot Mercato confirme l’information de Thomas Bonnavent, qui a dévoilé les dessous croustillants de l’opération.

« Ben Arfa ne viendra pas à l'OM ! L'entretien HBA - Sampaoli a bien eu lien le 4 juin dernier. Rendez-vous à distance (visio) d'une vingtaine de minutes à la demande de Ben Arfa ! Sampaoli a accepté de rencontrer le joueur par respect et affection pour le joueur. Refus de Sampaoli car l'effectif était déjà choisi et dessiné par Sampaoli, assure le journaliste du WFC sur Twitter. Il a juste voulu échanger avec le joueur par respect chose que JS ne fait que très rarement. Aucun contrat envisagé. Sampaoli ne veut pas trahir la confiance de Longoria et ne fera jamais de demande sans avoir l'accord de son président. L'idée de cette transaction provient du joueur et non pas de Sampaoli. Ben Arfa déçu que l'opération n'aboutisse pas car très optimiste avant la rencontre. Mais la venue de Ben Arfa encore plus un mois après le seul entretien entre le joueur et le coach de l'OM n'est pas à l'ordre de ce mercato. »

Dans son édition du jour, L’Équipe ne dit pas que tout est fini avec l’OM. En revanche, le quotidien sportif précise que Ben Arfa donne sa priorité à la Ligue 1. Des offres de l’AEK Athènes, Fenerbahçe et Basaksehir ainsi que des pistes encore plus exotiques comme l’Arabie saoudite ou la Chine ont été présentées au joueur mais n’ont pas retenu son attention. Seul un avenir en France aurait de la valeur aux yeux de l’ancien crack de l’OL. Avis aux intéressés.

