ASSE, Stade Rennais, Girondins - Mercato : Ben Arfa a tout tenté pour M’Baye Niang

M’Baye Niang (26 ans) va tenter de se relancer loin du Stade Rennais. Dimanche, l’attaquant sénégalais a officiellement été prêté au club saoudien d’Al Ahli SC.

Comme déjà indiqué ce lundi, ce prêt ne comporte pas d'option d'achat. Cependant, Ouest France a fait savoir qu’il aurait pu prendre une toute autre destination, lui qui était pisté par l’ASSE et surtout les Girondins de Bordeaux.

Alors qu’un départ au Genoa semblait acté, Niang a finalement recalé le club transalpin. La raison ? Hatem Ben Arfa a tenté de le convaincre de le rejoindre à Bordeaux. Peine perdue pour les Girondins, qui n’ont pu lutter avec le club saoudien plus fortuné.