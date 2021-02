ASSE, Stade Rennais, Girondins – Mercato : une piste d'avenir s'éteint déjà pour Mbaye Niang

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Comme lors du Mercato estival, Mbaye Niang a agité les derniers jours du marché hivernal. L'attaquant du Stade Rennais est de nouveau passé tout près d'un départ. L'ASSE et les Girondins, en France, ont espéré profiter de l'opportunité. Finalement, rien ne s'est conclu et le joueur a préféré finir la saison en Bretagne.

La perspective du prochain Mercato estival lui offre en effet plus de possibilité de rebondir qu'un départ de dernière minute. Mais une chose est sûre, un club qui était sur sa trace est déjà passé à autre chose. Le club saoudien d'Al-Shabab espérait en effet conclure son arrivée en ce début de mois de février, mais Niang ne peut plus considérer cette piste pour l'avenir.

Quelques jours après la clôture du marché en France, Al-Shabab a annoncé l'arrivée d'un autre attaquant connu du paysage du football européen. Odion Ighalo, prêté par le Shanghai Shenhua à Manchester United depuis un an, s'est engagé avec le club saoudien. L'attaquant nigérian a signé un contrat de deux ans et demi.

✔️ Al Shabab has been signed with the Nigerian 🇳🇬🦅 Odion Ighalo @ighalojude (Ex. Man United striker) for a two and a half years.#Alshabab #ShababFC pic.twitter.com/1S5VvhnXgg