ASSE, Stade Rennais - Mercato : Mostafa Mohamed rejoint par un indésirable de Génésio ?

Selon les informations du journaliste du Parisien, Benjamin Quarez, le latéral droit du Stade Rennais, Sacha Boey, devrait rejoindre Galatasaray sous la forme d’un transfert.

Seuls quelques détails resteraient à régler entre les deux clubs. Le joueur de 20 ans aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers rennais. Son arrivée en Turquie est prévue ce week-end.

Stade Rennais : Sacha Boey se dirige vers Galatasaray. Les derniers détails restent à régler avec #Rennes mais le joueur devrait être en Turquie ce week-end. Il a dit au revoir à ses partenaires ce midi. Départ sous forme de transfert #mercato @leparisiensport — Benjamin Quarez (@B_Quarez) July 23, 2021