ASSE, Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : Genesio et Galtier se disputent un fantasme de Puel

L’ASSE n’aura alimenté la gazette des transferts qu’avec des rumeurs cet été. Pour l’heure, aucune recrue n’est en effet venue grossir les rangs des Verts et la tendance pourrait rester la même jusqu’au 31 août à minuit. Début juillet, le nom d’Angelo Fulgini a fait partie des nombreuses rumeurs farfelues ayant un écho du côté de l’ASSE.

Celle-ci s’est vite évaporée, Claude Puel cherchant à recruter en attaque et en défense et non au milieu. Depuis, le nom du milieu de terrain du SCO d’Angers a tourné en L1 pour atterrir à l’OGC Nice et au Stade Rennais !

« Fulgini a un bon de sortie, assure Baptiste Durieux de RTL. Rennes, Nice et un anglais sur le coup. Pas de préférence mais tentation PL. Rester en France reste aussi une belle option. Le joueur l’affirme : c’est le moment de passer un cap. Se dit heureux que son transfert puisse remplir les caisses du SCO. » Le joueur de 25 ans est estimé à 12 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

