Doku va exploser un record, bonne nouvelle pour le LOSC et Seidu, l'avenir de Ben Yedder est scellé

Doku en passe de battre le record du Stade Rennais

Selon L'Equipe, le record du joueur le plus cher jamais vendu par le Stade Rennais s'apprête à être explosé par Jérémy Doku. L'ailier belge du Stade Rennais pourrait filer à Manchester City contre près de 53M€ ! Si l'ailier belge venait à refuser les Champions d'Europe, West Ham, Tottenham et Chelsea sont aussi prêts à dégainer. De quoi encore faire monter les prix ? Jusqu'à présent, le plus gros transfert de l'histoire du club breton était co-détenu par Nayef Aguerd et Ousmane Dembélé (35 M€).

LOSC : Clermont cherche bien un remplaçant à Alidu Seidu

Alors que le LOSC aimerait s'attacher les services d'Alidu Seidu, le défenseur ghanéen du Clermont Foot, le club auvergnat frappe à la porte pour Kévin Mouanga, le défenseur d'Annecy, auteur d'une belle saison en L2, indique Le Dauphiné Libéré. Une bonne nouvelle pour les Dogues ?

LOSC : Umtiti de retour face au FC Nantes dimanche ?

Pas encore aligné par le LOSC du fait de douleurs au psoas qui ont parasité sa préparation d'avant-saison, Samuel Umtiti (29 ans) est plus proche que jamais d'un retour à la compétition avec les Dogues. En effet, sur Instagram, le Champion du Monde 2018 a partagé un cliché de son retour sur les pelouses de Luchin. S'il est encore incertain pour la réception de Nantes dimanche (13 heures), l'ancien Barcelonais a des chances de figurer dans le groupe. Réponse dans quelques heures avec la conférence de presse de Paulo Fonseca.

OGC Nice : ça se précise pour le départ de Billal Brahimi

Comme évoqué il y a quelques jours, Bologne est bel et bien très chaud à l'idée de recruter le milieu de l'OGC Nice, Billal Brahimi (23 ans). Selon le 10 Sport, le club transalpin a soumis une première offre officielle de transfert et les négociations entre les deux parties avancent bien. Le Gym attend aux alentours de 7 M€ pour ouvrir la porte à l'ancien Angevin.

AS Monaco : l'avenir de Ben Yedder est déjà tranché !

Si Wissam Ben Yedder garde le soutien de son coach Adi Hütter et continue d'être capitaine à l'AS Monaco malgré sa mise en examen pour « viol, tentative de viol et agression sexuelle », RMC assure quand même que cette histoire n'arrangera pas la question de l'avenir de l'international tricolore. En effet, en fin de contrat en juin 2024, Ben Yedder ne sera pas prolongé au delà de cette saison. Des discussions n'étaient de toute façon pas prévues avec le principal intéressé qui émarge à un salaire plus de deux fois supérieur à son dauphin dans le vestiaire (650 000€ brut par mois contre 300 000€ pour Aleksandr Golovin). Un prix sur lequel l'ASM ne peut plus s'aligner aujourd'hui...

Toulouse FC : le dossier Chaibi freiné par Randal Kolo Muani ?

Toujours au Toulouse FC malgré ses volontés de plier bagage, Fares Chaibi est toujours dans les bons papiers de l'Eintracht Francfort selon Sky Sports. Le dossier de l'international algérien est toutefois au point mort depuis que Damien Comolli a repoussé la troisième offre du club allemand (17M€ selon Les Violets). Selon la presse allemande, il est toutefois possible qu'une quatrième offre revue à la hausse ne tombe une fois la vente de Randal Kolo Muani au PSG actée...

RC Strasbourg : Diallo a multiplié par cinq son salaire en Arabie Saoudite

En choisissant de signer à Al Shabab lundi, Habib Diallo (28 ans) a fait une grosse bascule financière par rapport au RC Strasbourg. En Arabie Saoudite, l'international sénégalais touchera cinq fois son salaire alsacien, passant de 100 000€ à 500 000€ brut par mois. Jolie bascule...

Alberth Elis vers le Mexique ?

Selon L'Equipe, l'attaquant Alberth Elis intéresse le club mexicain de Mazatlán. Bordeaux réclame 3M€ pour céder son international hondurien.

Un ex goleador du SCO Angers à Annecy ?

Ancien buteur du SCO Angers, libre depuis son départ d'Al-Gharafa dans le Golfe, Jonathan Kodjia (33 ans) serait tout proche d'un retour en Ligue 2. Selon Foot Mercato, l'international ivoirien est tout proche d'Annecy.

Sochaux sauvé en N1, Sedan coulé en R1

Les décisions sont tombées hier : si Sedan n'est pas parvenu à sauver sa peau devant le Comex de la FFF et évoluera en Régionale 1 (6ème division) cette saison, Sochaux – désormais porté par Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez – a sauvé sa tête en National 1 devant la DNCG. Il a quand même été convenu d'un encadrement de masse salariale et d'indemnités de mutation. Les Lionceaux ne déposeront donc pas le bilan malgré l'absence du groupe Stelandis pour les soutenir dans leur volonté de tourner la page chinoise.

