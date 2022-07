FC Barcelone, PSG - Mercato : le Stade Rennais tient la clé du dossier Lewandowski !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Où Robert Lewandowski (33 ans) jouera-t-il la saison prochaine ? Ce samedi 9 juillet, personne n’a encore la réponse. On sait juste que l’attaquant polonais fait tout son possible pour quitter le Bayern Munich afin de s’engager au FC Barcelone, sans le sou. Et que le PSG veille au grain via Luis Campos.

On apprend aujourd’hui le dossier pourrait trouver une issue par l’entremise du Stade Rennais ! C’est en effet dans les rangs de la formation bretonne que le club bavarois aurait ciblé le successeur à venir de Lewandowski : Mathys Tel.