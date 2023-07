Stade Rennais, FC Nantes : Blas prend un premier coup de pression à Rennes !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais compte déjà trois recrues cet été : Ludovic Blas (FC Nantes), Enzo Le Fée (FC Lorient) et Gauthier Gallon (Troyes). Trois joueurs attirés pour près de 35 millions d'euros mais Florian Maurice ne veut pas s’arrêter là et cible un concurrent de Lorenz Assignon dans le couloir droit de la défense. Invité de l'émission Pleine Lucarne hier sur TV Rennes, le directeur technique du Stade Rennais a également évoqué les hautes ambitions des Rouge et Noir cette saison en mettant un gros coup de pression aux nouveaux arrivants. Retrouvez toute l'actualité du FC Nantes « Ça peut mettre une pression supplémentaire sur le groupe » « L’idée, c’est de faire beaucoup mieux que l’année dernière (4e de L1, éliminé en barrages de Ligue Europa), avec le podium, la Ligue des champions, a précisé l’ancien attaquant de l’OL. Évidemment, ça peut mettre une pression supplémentaire sur le groupe, mais on a envie de ça. Après, il ne faut pas oublier qu’il y a d’autres clubs qui travaillent, et ça va être la bagarre. » « L’idée de faire beaucoup mieux que la saison passée est dans nos têtes. Oui, le podium, la Champion’s League on va dire. »https://t.co/6mDEl2x0Yg — Stade Rennais Online (@S_R_Online) July 11, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Transféré du FC Nantes au Stade Rennais sur ce mercato estival, Ludovic Blas (25 ans) a déjà repris l’entraînement avec sa nouvelle équipe. Non sans recevoir un coup de pression de son directeur technique Florian Maurice.

Bastien Aubert

Rédacteur