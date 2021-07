FC Nantes - Mercato : Mogi Bayat prêt à s’inviter au Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Les supporters du FC Nantes en ont assez de voir Mogi Bayat se mêler des dossiers du mercato au FC Nantes. Cela fait pourtant des mois que le conseiller spécial de Waldemar Kita est en première ligne... et il pourrait s’inviter très bientôt au Stade Rennais.

Après le Celtic Glasgow, Watford et l'Udinese, deux clubs de la famille Pozzo, ont récemment manifesté un intérêt pour Brandon Soppy, à qui il ne reste qu'un an de contrat et qui a joué samedi en amical au poste de latéral gauche contre le Standard de Liège (3-3). Le club écossais ayant été recalé par le latéral droit du Stade Rennais, les Hornets restent en course.

Or, il se trouve que le club anglais est un club où Bayat a ses entrées et a l’habitude de placer ses joueurs ou faciliter l’arrivée d’éléments de clubs dont il est proche. Imran Louza ne dira pas le contraire, lui qui a été transféré du FC Nantes à Watford contre 10 M€ cet été. Preuve de leur proximité, un match amical avait été programmé fin juillet avant d'être annulé... Pour rappel, le Stade Rennais aurait fixé la barre de Soppy à 5 millions d'euros pour un transfert qui devrait être effectif d'ici au mois d'août.