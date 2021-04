Stade Rennais - Mercato : Génésio va perdre un joker de luxe avec effet immédiat

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Toujours un second couteau dans l'esprit des entraîneurs, Adrien Hunou s'apprêter à claquer la porte du Stade Rennais, son club formateur. Pas utilisé lors de la victoire face à Angers (3-0), l'attaquant breton s'envolera vers une nouvelle équipe.

Selon les informations de l'Équipe, le Stade Rennais est tombé d'accord avec... Minneapolis ! La franchise de MLS va débourser 3 millions d'euros pour Hunou, encore sous contrat jusqu'en 2023. Dans un rôle de joker de luxe, il a inscrit 4 buts en 20 apparitions en Ligue 1 cette saison.

Dans sa nouvelle aventure, Hunou retrouvera de vieilles connaissances : l''ex-défenseur messin et rémois Romain Métanire (31 ans) et l'ancien Amiénois Bakaye Dibassy (31 ans) évoluent à Minneapolis.