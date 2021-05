Girondins, ASSE, Stade Rennais : Battles, dernier obstacle de Stéphan au RC Strasbourg ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

C’est peut-être le jour J pour Julien Stéphan. Dans son édition du jour, L’Équipe affirme que l’ancien entraîneur du Stade Rennais doit être auditionné ce midi par les dirigeants du RC Strasbourg.

Objectif du rendez-vous : déterminer le projet club et la compatibilité entre les deux parties. Stéphan, au-delà de son expérience réussie à Rennes, coche beaucoup de cases mais il n’est pas le seul sur la liste du club alsacien.

Sous contrat, Battles part avec un désavantage

Le quotidien sportif ajoute que Laurent Batlles est également convoité. Au-delà de sa montée en L 1, Batlles a affiché de vraies certitudes de manager. Problème, il est sous contrat jusqu’en 2023. Et Keller serait réticent à verser une indemnité.