Stade Rennais - Mercato : le départ de Raphinha a plombé une recrue estampillée Florian Maurice !

Hier, l’Équipe a annoncé que le Stade Rennais pourrait mettre fin au prêt de Dalbert. Arrivé dans les dernières du mercato, le Brésilien avait laissé de bons souvenirs en Ligue 1. Lors de la saison 2016-2017, le latéral gauche s’était complètement révélé sous les couleurs de l’OGC Nice.

Au terme d’une excellente saison, l’Inter Milan n’avait pas hésité à miser 21M€. Mais depuis, la progression s’est arrêtée nette. Dans le besoin à ce poste, Florian Maurice et Julien Stéphan avaient flairé le bon coup. Mais, à l’image de ces dernières années, Dalbert n’a pas su répondre aux attentes. Pire, son comportement a fini par excéder l’entraîneur du SRFC. Parti le dernier jour du mercato à Leeds, Raphinha pourrait être la cause du triste rendement de son compatriote.

Dalbert a le spleen

Lors de son présentation aux médias, Dalbert avait clairement exprimé qu’il avait été convaincu de rallier le Rhoazon Park par le virevoltant ailier. « J’ai parlé avec le directeur sportif, il a ensuite été mis en contact avec mon agent. On m’a parlé positivement du club et j’ai pu aussi m’entretenir avec Raphinha. »

Avant de réagir à l'annonce du départ de Raphinha pour le Leeds de Marcelo Bielsa : « C’est une opportunité pour lui et sa famille. Je le comprends car il y a trois ans j’ai fait la même chose pour moi et ma famille (en quittant Nice où il sortait d’une saison pleine, en refusant de rester malgré le souhait du club et en rejoignant l’Inter). Je suis content qu’il puisse aussi profiter de cette opportunité. » Une chose est sûre, les supporters bretons ne profiteront pas longtemps de Dalbert en Bretagne.