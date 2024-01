Mercato : le Stade Rennais peut oublier Kean, le Here we go est tombé !

Ciblé par le Stade Rennais lors de ce mercato hivernal, l'attaquant de la Juventus Turin, Moise Kean, ne devrait pas rejoindre le club breton cet hiver et devrait plutôt signer en faveur de l'Atlético Madrid.

C'est ce qu'a confirmé ce samedi Fabrizio Romano, qui a lâché son célèbre "Here we go" dans ce dossier. "L'accord a été finalisé entre l'Atlético Madrid et la Juventus. Moise Kean se rendra à Madrid dans les prochaines 24/48h pour effectuer les tests médicaux", précise le journaliste italien. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain devrait débarquer les Colchoneros sous la forme d'un prêt payant de 500 000 euros sans option d'achat.

🚨⚪️🔴 Moise Kean to Atlético Madrid, here we go! The agreement has been finalised between Atléti and Juventus.



Kean will travel to Madrid in the next 24/48h to complete medical tests.



↪️ Loan fee: €500k. No buy option clause included. pic.twitter.com/bm5NmZM5Fl