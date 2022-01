OGC Nice, Stade Rennais - Mercato : Lloris aurait tranché pour son avenir !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Hugo Lloris est en fin de contrat avec Tottenham au mois de juin. Depuis le 1er janvier, il est donc libre de s’engager avec le club de son choix. Alors que le club londonien n’avait pas entamé de négociations pour la prolongation de son contrat, l’été dernier, L’Équipe affirme qu’il s’apprête à se faire plus insistant. Et cette prise de position claire pourrait être décisive.

« Antonio Conte tient absolument à conserver le gardien et capitaine de l’équipe de France (35 ans), et ce dernier n’est pas indifférent à l’énergie et aux ambitions du technicien italien », glisse le quotidien sportif. Il s’agirait d’un coup dur pour l’OGC Nice et le Stade Rennais, qui avaient bien l’intention de séduire Lloris pour le convaincre de revenir en Ligue 1.

« Le Français semble plutôt enclin à prolonger son bail à Tottenham, ce qui lui éviterait notamment de changer de club à cinq mois de la Coupe du monde et prolonger jusqu’en juin 2023 lui permettrait d’être à nouveau libre dans un an », concluent nos confrères. Nice et Rennes pourraient alors retenter leurs chances à ce moment-là.

