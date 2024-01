Stade Rennais Mercato : dénouement imminent pour Matic, l'OL joue gros ce vendredi

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

C'est l'un des dossiers les plus chauds de ce mercato hivernal ! Six mois seulement après son arrivée, Nemanja Matic voudrait déjà quitter le Stade Rennais pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Mais après plusieurs jours de négociations, Rennes et Lyon n'ont toujours pas trouvés d'accord pour le transfert du milieu de terrain serbe.

Réunion ce vendredi entre le Stade Rennais et l'OL pour Matic !

Cependant, le dénouement de ce dossier pourrait bientôt arriver. Et pour cause, selon les informations du journaliste turc de Sports Digitale, Yağız Sabuncuoğlu, les dirigeants rennais et leurs homologues lyonnais devraient se rencontrer une dernière fois ce vendredi pour boucler le deal Nemanja Matic. Pour laisser partir l'ancien joueur de Chelsea cet hiver, le club Rouge et Noir attendrait une offre de 5 millions d'euros. De son côté, Nemanja Matic serait déjà à la recherche d'un logement sur Lyon.

🚨 Lyon, Nemanja Matić transferini bitirmek için Rennes ile bugün son bir görüşme daha yapacak. Rennes, Sırp orta saha oyuncusu için 5 milyon euro istedi. Pazarlıklar sürüyor. Nemanja Matić’in ailesi Lyon şehri özelinde eğitim ve konaklama hakkında araştırma yapıyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 19, 2024

