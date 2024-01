OL, Stade Rennais - Mercato : rebondissements pour Lees-Melou et Matic !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

On vous le disait hier soir sur notre site, relayant une information de RMC : Pierre Lees-Melou, le milieu de terrain du Stade Brestois, était plus que jamais dans le viseur du Stade Rennais. Qui avait même fait au joueur, selon Jean-Michel Larqué, une offre mirobolante au joueur.

Pour Lees-Melou, ce serait non

Il semblerait toutefois que cette piste soit à oublier pour les Rennais. Car comme le précise RMC depuis quelques minutes : "Lees-Melou restera à Brest car son président Denis Le Saint ne veut pas le lâcher. Si les tractations ont été menées avec respect, le joueur, qui s’est retrouvé sous le feu des projecteurs et des sollicitations malgré lui, va devoir digérer cet épisode et cette offre qualifiée de hors marché."

Au sujet de l'autre dossier phare du Stade Rennais, le cas Nemanja Matic, les choses seraient de plus en plus claires : c'est l'OL qui aurait les faveurs du joueurs. Le club de Fulham, un temps évoqué, ne serait plus dans la course. Voici ce qu'écrit le média à ce sujet : "Lyon serait la destination la plus concrète à l’heure actuelle. Selon des proches du dossier, Nemanja Matic, qui place sa famille au-dessus de tout, a fait en sorte depuis plusieurs années de lier ses choix sportifs au bien-être de ses proches. Et la ville de Lyon, au-delà de l’intérêt du club, possède plusieurs structures écolières allant dans ce sens."

Podcast Men's Up Life