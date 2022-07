OM : Mandanda fait déjà entendre sa voix dans le vestiaire du Stade Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

À peine arrivé, Steve Mandanda (37 ans) a déjà fait parler son aura au sein du vestiaire du Stade Rennais. Ce n’est pas lui qui le dit mais Gaëtan Laborde, tout heureux de compter sur un joueur de son calibre et de son expérience.

« Il vient d’arriver, donc ce n’est pas évident pour lui de parler comme ça, mais il commence, comme mercredi contre Caen à la mi-temps (2-1), a-t-il raconté dans L’Équipe. Il prend sa place tranquillement et puis il est tellement légitime quand il s’exprime. Il a un respect et une bonne vision des choses, il faut qu’on s’en serve et qu’on avance avec lui. Il va apporter son expérience, c’est vraiment top. On avait une défense plutôt jeune, sa présence ne peut nous apporter que du positif. »

L’attaquant du Stade Rennais est également revenu sur sa période de disette la saison dernière après des débuts tonitruants. « J’ai eu moins de situations, pas d’occasions. J’étais plus dans le sacrifice pour mes coéquipiers et des équipes nous attendaient beaucoup plus bas, a-t-il analysé. Peut-être aussi que, physiquement, sur la fin, ça a été un peu plus compliqué après une préparation avec Montpellier qui n’était peut-être pas optimale pour enchaîner tous les trois jours. Mais on ne peut pas me réduire à de l’efficacité et des buts : j’essaie toujours d’amener de l’énergie, du pressing, un mental qui peut aider l’équipe. »