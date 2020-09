OM, Stade Rennais – Mercato : le prix de Niang baisse, Marseille toujours hors-jeu

Ces derniers jours, des rumeurs depuis démenties par le joueur ont évoqué une tension entre le Stade Rennais et Mbaye Niang (25 ans). Mis à l'écart du match amical face à Benfica pour avoir séché l'entraînement de veille de match, le buteur sénégalais a tenu à calmer le jeu via un communiqué, mais son avenir rennais reste flou.

Blessé selon la version officielle (Stéphan)...

Ce vendredi matin, Niang ne s'est pas entraîné avec ses partenaires, restant en salle en compagnie d'Edouard Mendy, en partance pour Chelsea. Pour justifier ces deux absences sans tomber dans la polémique, Julien Stéphan a évoqué deux petits pépins physiques. Cela signifie que les deux cas sensibles du moment ne seront pas dans le groupe pour le déplacement à Nîmes dimanche (15 heures).

… Sur le marché à 15 M€ selon l'officieuse

Concernant Mbaye Niang, l'avenir reste néanmoins flou et si l'on en croit Ouest-France, Rennes serait désormais prêt à ouvrir la porte si un club lui permet de récupérer son investissement initial (15 M€). Le prix a donc déjà baissé d'au moins 5 M€ par rapport au début du Mercato mais les candidats ne sont pas légions pour autant.

Niang espère l'Angleterre... ou l'OM ?

Après avoir décliné un pont d'or du Qatar puis repoussé des intérêts venus d'Allemagne récemment, l'ancien joueur du Torino espère l'Angleterre. Pour ce qui est de l'OM en revanche, le rêve ne paraît plus vraiment permis. « J'ai déjà dit le profil de l'attaquant qu'on veut et aussi que Mbaye Niang ne viendra pas à l'OM. On continue à chercher », a encore confié André Villas-Boas ce vendredi à deux jours de PSG – OM. Pour Marseille, si offre il y a, ce sera dans le meilleur des cas un prêt payant avec option d'achat obligatoire. Pas sûr que le deal convienne à Rennes...