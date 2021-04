Stade Rennais, PSG, Real Madrid - Mercato : coup de tonnerre pour Camavinga ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Un peu moins impressionnant cette saison, Eduardo Camavinga garde une cote très haute sur le marché des transferts. Le Stade Rennais est prêt à consentir un gros effort pour conserver son joyau de la Piverdière. Sous contrat jusqu'en 2022, l'international français est à un tournant de sa jeune carrière.

Selon Nicolo Schira, le jeune milieu relayeur (18 ans) a décidé... de quitter son club formateur ! D'après le journaliste spécialisé dans le mercato, Camaving aurait les plus grosses cylindrées européennes à ses trousses. Zidane aimerait l'attirer au Real Madrid. Ainsi, le natif de Miconje (Angola) embrasserait un destin à la Varane, qui a quitté le RC Lens pour la Maison Blanche.

Liverpool, Chelsea, Manchester United seraient également très intéressés. Le choix du roi pour Camavinga. Le Stade Rennais devrait encaisser un gros chèque.

