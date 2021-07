RC Lens - Mercato : frappé par un premier coup dur, Badé en dit plus sur son arrivée au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Loïc Badé, arrivé cet été au Stade Rennais en provenance du RC Lens contre un chèque de 20 millions d'euros, a été présenté ce jeudi devant la presse. Le défenseur central français de 21 ans a justifié son choix de rejoindre le club Rouge et Noir.

"Le projet du Stade Rennais m'a séduit"

Lancer le diaporama

Stade Rennais - Mercato : les pistes des Rennais pour l'été 2021 +22

Loïc Badé Credit Photo - Icon Sport

"On a beaucoup communiqué avec le coach et Florian Maurice. Ils m'ont exposé le projet qui m'a séduit. J'ai essayé de ne pas me prendre la tête avec Lens parce que je voulais faire les choses bien. Je respecte ce club, notamment après notre belle saison. J'ai laissé les clubs communiquer ensemble, j'ai donné mon accord et j'ai expliqué mes envies à Lens. Ce qu'ils ont pris en compte. Les négociations ont eu lieu et je suis arrivé au Stade Rennais. C'était important pour moi de rester en France. Partir trop tôt à l'étranger peut être négatif dans une carrière, ça me tenait à coeur de rester en France", a confié l'ancien Havrais en conférence de presse.

Mais Loïc Badé devra patienter avant de jouer son premier match sous les couleurs rennaises. En effet, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a indiqué qu'il était trop juste pour le match amical ce samedi face au Standard de Liège en raison d'une "douleur musculaire à une cheville".