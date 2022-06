RC Lens, PSG - Mercato : deux cadors de Ligue 1 lorgnent Kalimuendo

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Hier soir, le journaliste Fabrice Hawkins a fait un point sur l'avenir d'Arnaud Kalimuendo. L'attaquant de 20 ans a été prêté pour la deuxième saison consécutive au RC Lens par le PSG, avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2024. D'après lui, aucune réunion n'a encore été programmé entre le joueur et les dirigeants parisiens, si bien qu'il ne sait pas s'il sera conservé ou s'il devra encore déménager cet été.

La certitude, c'est que Kalimuendo ne manque pas de courtisans. Le RC Lens aimerait évidemment le conserver. En Italie, la Fiorentina a déjà part de son intérêt. Mais Hawkins annonce que deux autres clubs de L1 aimerait l'attirer, et ils sont ambitieux puisqu'il s'agit du Stade Rennais et de l'OGC Nice. Soit deux équipes ayant terminé devant les Sang et Or en 2021-22. Le choix du roi pour un joueur très prometteur ayant inscrit 12 buts en 34 matches de championnat lors de l'exercice qui vient de se conclure.

🔴 | Arnaud Kalimuendo 🇫🇷 intéresse plusieurs clubs dont Rennes et Nice. Le joueur n’a pas encore échangé avec le #PSG pour évoquer sa situation. (@FabriceHawkins) pic.twitter.com/bNJzSwtCPe — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 31, 2022

Pour résumer Seulement prêté par le PSG au RC Lens, Arnaud Kalimuendo ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Il n'a pas encore parlé avec les dirigeants parisiens mais sait qu'il est courtisé en France, notamment par le Stade Rennais et l'OGC Nice, comme à l'étranger.

Raphaël Nouet

Rédacteur