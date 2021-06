RC Lens, Stade Rennais, OM, OL - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Badé !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Arrivé libre l'été dernier au RC Lens en provenance du Havre, Loïc Badé a été l'une des révélations de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Lors du mercato estival, le défenseur central français, qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Sang et Or, attire ainsi les convoitises du Stade Rennais, de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais.

Résigné, Rennes abandonne Badé

Loïc Badé Credit Photo - Icon Sport

Mais selon les informations de RMC Sport, le club Rouge et Noir, qui s'était mis d'accord avec le joueur de 21 ans, aurait renoncé à le recruter face aux exigences trop élevées du RC Lens.

Le SRFC se serait désormais tourné vers le défenseur central belge du Hertha Berlin, Dedryck Boyata, qui devrait discuter dans les prochains jours avec l'entraîneur rennais, Bruno Genesio.

⚪️🔴 Info @RMCsport : Le RC Lens bloque le départ de Loic #Badé ! Badé s’est mis d’accord avec le Stade rennais qui a fait une offre de 15M€ ! Vu le blocage, le #SRFC s’est tourné vers l’international belge du Hertha Berlin, Dedryck #Boyata. Boyata va même discuter avec Genesio. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 27, 2021