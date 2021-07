RC Strasbourg - Mercato : le coup bas du Stade Rennais à Stéphan

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Julien Stéphan n’est pas arrivé au RC Strasbourg avec l’intention de piocher d'anciens joueurs côtoyés au Stade Rennais. Le club breton, de son côté, a tenté de lui jouer un vilain tour plus tôt sur ce mercato estival.

Avant d’enrôler Loïc Badé pour une somme mirobolante payée au RC Lens, on apprend ainsi qu’Alexander Djiku (26 ans) était l’une des priorités de Bruno Genesio cet été !

« Rennes a bien tenté le coup pour Djiku mais face au refus de M.Keller, le club rennais n'est pas allé plus loin et Djiku au comportement exemplaire n'a rien forcé non plus, assure l’insider YohZe sur son compte Twitter. Il sera normalement (à moins d'une offre hors marché) un des hommes de base cette saison pour Stéphan. »

