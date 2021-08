RC Strasbourg - Mercato : Stéphan zappe un ex du FC Nantes avec un oublié du Stade Rennais

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Gerzino Nyamsi ne devrait plus tarder à retrouver Julien Stéphan, qu’il connaît parfaitement car il a travaillé avec lui au Stade Rennais, en équipe réserve avec les jeunes, puis en professionnel). L’Équipe assure que le robuste défenseur central franco-camerounais (1,94 m, 85 kg) va quitter le Stade Rennais malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024. Le RC Strasbourg s'est mis d'accord avec son homologue breton sur le montant du transfert, qui ne devrait pas excéder 3 millions d’euros même si quelques détails sur les bonus restent à finaliser.

L'ancien international français U 20 (2 sélections) débarquera à Strasbourg pour passer en principe aujourd’hui sa visite médicale et signer son contrat, dont la durée reste à préciser. Proche de s'engager avec le promu Troyes fin juillet, Nyamsi, qui totalise 29 matches (1 but) en Ligue 1, était convoité par d'autres clubs de l'élite (Brest, Lorient et Angers).

Ainsi, l'ex-Nantais Koffi Djidji (Torino), lui aussi pisté, ne viendra pas. En revanche, le RCSA demeure en quête d'un spécialiste du poste de latéral gauche et reste intéressé par la venue d'un attaquant excentré (le très courtisé Nîmois Zinédine Ferhat demeure sur ses tablettes).

💬 #RCSASB29 (3-1) I "Fiers de gagner à la Meinau"



La réaction de @thetiticaci19 après le premier succès de la saison ⤵️ pic.twitter.com/YapRDduuB7 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 29, 2021