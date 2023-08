RC Strasbourg, Stade Rennais – Mercato : Ugochukwu à Chelsea... en simple transit ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

C'était programmé, c'est officiel : Lesley Ugochukwu quitte le Stade Rennais. Chelsea officialise ce mardi soir l'arrivée du jeune milieu de 19 ans. «Nous sommes ravis que Lesley rejoigne Chelsea, annonce le club londien. C’est un jeune joueur impressionnant qui a déjà fait sa marque en Ligue 1. Il a un énorme potentiel et nous savons qu’il va continuer à se développer et à s’améliorer. Nous sommes ravis qu’il nous ait rejoint aux États-Unis et qu’il puisse s’intégrer rapidement dans l’équipe.» Vers un prêt à Strasbourg Selon Foot Mercato, le joueur se serait engagé pour 7 ans avec les Blues, et il devrait être prêté pour la saison à leur nouveau club partenaire en L1 : le RC Strasbourg. A suivre... A new Blue in town! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Lesley Ugochukwu quitte le Stade Rennais. Chelsea officialise ce mardi soir l'arrivée du jeune milieu de 19 ans. Selon Foot Mercato, le joueur se serait engagé pour 7 ans avec les Blues, et il devrait être prêté pour la saison à leur nouveau club partenaire en L1 : le RC Strasbourg.



Laurent HESS

Rédacteur