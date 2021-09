Real Madrid - Mercato : Camavinga a laissé un cadeau empoisonné au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Renais réalise un début de saison très mitigé et c’est peut-être en raison du manque de relève générationnel que bon nombre d’observateurs lui promettaient pourtant. « Bruno Genesio a sous la main un tiers de son effectif issu du centre mais derrière Eduardo Camavinga, qui a fusé au Real Madrid, c’est encore timide », résume L’Équipe dans son édition du jour.

« Quand on fait le choix d’un effectif assez jeune, il faut assumer parfois que les jeunes ne soient pas des plus réguliers, observe Bruno Genesio. Mais ils répondent à mes attentes à l’entraînement, dans l’écoute, le travail. C’est parfois plus difficile en compétition, mais ça fait partie de l’apprentissage et je trouve qu’on est en progrès individuels et collectifs. »

Une liste de talents pourtant fournie

La liste est fournie. Au milieu, Lesley Ugochukwu est ainsi celui qui a été le plus utilisé cette saison (431 minutes) mais il doit encore s’affirmer. Relayeur apparu en fin de saison passée, Andy Diouf (18 ans, 5 minutes) cherche plus de constance technique. Derrière, Warmed Omari débute en L1 à 21 ans mais doit s’imposer davantage. Le latéral droit Lorenz Assignon (21 ans, 134 minutes) a été choisi comme doublure d’Hamari Traoré après six mois en prêt à Bastia (National) et doit être prêt pour janvier, quand le capitaine rennais sera à la CAN.

Le latéral gauche Adrien Truffert (19 ans, 195 minutes), révélation de la saison passée et international Espoirs, a commencé la saison derrière Meling après des soucis d’adducteurs et il le reste puisque le Norvégien tient la forme. Devant, Matthis Abline (18 ans, 103 minutes) a fêté son premier but en pro contre Rosenborg en barrages retour (3-1, le 26 août), avant des entrées plus discrètes. Loum Tchaouna (18 ans) a découvert les pros en jouant 8 minutes à Bordeaux quand le plus jeune de tous, Mathys Tel (16 ans et 5 mois), a joué quatre bouts de match (37 minutes).

