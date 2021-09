Real Madrid - Mercato : le beau cadeau de Camavinga au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Après deux ans et demi passés au sein de l'effectif professionnel du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a quitté le club Rouge et Noir cet été pour rejoindre le Real Madrid où il a signé un contrat de six saisons.

Présent actuellement avec l'équipe de France Espoirs, le milieu de terrain tricolore, qui portera le numéro 25 avec les Merengue, aurait prévu de distribuer 166 maillots de son nouveau club aux salariés du Stade Rennais, à en croire les informations du journal L'Equipe. Un très beau geste qui prouve qu'Eduardo Camavinga est loin d'oublier son club formateur.

