Le Stade Rennais sera armé au Mercato, Mbappé a envoûté Farioli, Grbic vide son sac !

Stade Rennais : deux priorités au Mercato

Si L'Équipe a fait savoir que Julien Stéphan allait remplacer Bruno Genesio pour six mois au Stade Rennais, cette décision devrait s’accompagner d’un recrutement actif au mercato hivernal. Le quotidien sportif croit savoir qu’un défenseur expérimenté et un milieu d'impact seront la priorité de Florian Maurice en janvier. Bonne nouvelle : le club breton aura des moyens de se corriger après un été très positif sur la balance commerciale (environ 140 M€ de ventes, 60 d'achats).

OGC Nice : Farioli encense Mbappé

Révélation de la saison en Ligue 1 sur le banc de l’OGC Nice, actuel dauphin du PSG, Francesco Farioli n’en reste pas moins fan du club de la capitale. Où Luis Enrique mais surtout Kylian Mbappé trouvent grâce à ses yeux. « Mbappé ? C’est un extraterrestre. Et si vous l’arrêtez, cinq autres joueurs du PSG se mettront en avant », assure dans La Gazzetta dello Sport l’entraîneur niçois, qui a encaissé deux buts de la part du champion du monde lors du succès des Aiglons (3-2) à Paris le 15 septembre dernier.

Stade Brestois : 3 prolongations officialisées

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : le Stade Brestois a annoncé les prolongations de trois de ses cadres : Jérémy Le Douaron, Romain Del Castillo et Pierre Lees-Melou. Les trois joueurs ont paraphé un nouveau bail jusqu’en juin 2027.

FC Lorient : Grbic vide son sac

Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Régis Le Bris, Adrian Grbic (27 ans) sort du silence pour expliquer comment il vit sa situation, mais aussi pourquoi il n’a pas quitté le club lors du dernier mercato estival, malgré plusieurs sollicitations de clubs étrangers. « Ce n’est pas pour une question d’argent, admet à Ouest France celui qui espère encore disposer d’une fenêtre pour s’exprimer en match avec les Merlus. Pour le moment, ça va. Je me sens bien depuis le début de saison. Je suis là, je m’entraîne. Que je sois à Lorient toute la saison ou pour six mois, je suis disponible parce que je suis professionnel. Si le coach a besoin de moi, je suis présent. Je me suis dans la tête de me donner deux fois plus à l’entraînement pour jouer. »

Girondins : Riera savoure la qualification ric-rac

A la fin de la rencontre du 7e tour de Coupe de France entre Canet-Roussillon (N3) et les Girondins de Bordeaux, qui a vu le FCGB qualifié aux tirs au but (1-1, 4 tab 1), Albert Riera,s’est exprimé sur la prestation de son équipe. « Le plus important c’est la qualification, mais la manière est aussi très importante pour moi, a-t-il affirmé sur le site officiel du club aquitain. Bien sûr qu’on n’a pas bien commencé le match et c’est vrai que la rencontre été plus compliquée après mais on a réglé des choses à la mi-temps. J’ai dit aux gars qu’on a commencé le match comme ça, avec cette composition, qu’on devait finir comme ça, que je ne ferai aucun changement pendant 90 minutes. Ce n’est pas un problème d’attitude, tous les joueurs en veulent. Pour moi, Gaétan (Weissbeck) était tout le temps tout seul, et il fallait le trouver… On n’était pas très bien sur ça. Si on avait plus trouvé Gaétan, je suis sûr qu’on aurait eu plus d’opportunités. On s’est qualifiés et on va travailler désormais pour faire mieux. »

Montpellier HSC : le Milan s’interroge sur Adams

Dans le viseur de l’C Milan au mercato, Akor Adams (23 ans) n’a pas encore fini de convaincre les dirigeants rossoneri. Selon le site Milan News, le club lombard s’interrogerait actuellement sur le montant de l’offre à formuler pour convaincre le MHSC de le laisser filer cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le buteur nigérian est estimé à 8 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

