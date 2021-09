Stade Rennais, ASSE, FC Nantes - Mercato : un nouveau club de Ligue 1 tente le coup pour Niang !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

M’Baye Niang direction Bordeaux ? L’attaquant sénégalais pisté par l’ASSE et le FC Nantes pourrait finalement prendre la direction du Sud Ouest de la France. Selon les informations du journaliste de Foot Mercato Santi Aouna, les discussions seraient entamées entre les 3 parties.

Aujourd’hui au Stade Rennais après son retour de prêt du club saoudien d’Al Ahli, le buteur n’entrerait pas dans les plans de Bruno Génésio. Le club breton lui aurait donné un bon de sortie et pourrait même le libérer de son contrat rapporte le journaliste. Les Girondins tiendraient enfin son numéro 9 tant désiré par Gerard Lopez durant ce mercato et l’échec du dossier Mostafa Mohamed. Affaire à suivre.

🚨Info : #Bordeaux s'attaque à M'Baye Niang 🇸🇳. Discussions entamées entre toutes les parties.



- L'attaquant rennais dispose d'un bon de sortie et pourrait être libéré de son contrat.@sebnonda https://t.co/9a3ezPfHnX — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 12, 2021