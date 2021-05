Stade Rennais, ASSE - Mercato : M’Baye Niang refait parler de lui, il prend cher !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Si vous ne savez pas comment expliquer à votre enfant ce que signifie le terme sinusoïdal, prenez l’exemple de la trajectoire de carrière de M’Baye Niang. Une autre expression pourrait aussi très bien coller : en dents de scie.

Alors qu’on pensait qu’il avait trouvé efficacité et stabilité au Stade Rennais, l’attaquant sénégalais (26 ans) a été prêté à Al-Ahli au mercato hivernal. Il n’y joue pas beaucoup et semble se languir de revenir en Bretagne puisqu’il a publié un cliché avec le maillot du Stade Rennais hier soir sur Instagram. « Bientôt, bientôt », a-t-il glissé en légende avec trois images de lui... dans une forme aléatoire.

« Il est gras comme un cochon le coquin »

Ses followers ont ainsi décelé à ce qui ressemble à une légère surcharge pondérale. « Il passe son temps à manger des Big Mac ? », « Il a forci ou c’est moi ? » ou « Grave… il est gras comme un cochon le coquin », ont rythmé les commentaires. La vraie question est finalement de savoir si Bruno Genesio comptera sur lui la saison prochaine, son prêt prenant fin cet été.