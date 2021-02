Stade Rennais, ASSE – Mercato : Mbaye Niang, sa réponse musclée à ses débuts frustrants

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les enjeux de la rencontre face au LOSC

Après avoir été convoité par l'ASSE ou les Girondins pendant le Mercato hivernal, Mbaye Niang a finalement rebondi après le gong du Mercato en France en saisissant une opportunité exotique de dernière minute. Al-Ahli, club référent en Arabie Saoudite, l'a enrôlé dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, dans le but de s'offrir un petit plus dans la course au titre.

Problème, la première de Mbaye Niang a été compliquée avec un statut de remplaçant au coup d'envoi, une entrée après l'heure de jeu sans grande influence sur le score final. Mais surtout un match nul très ennuyeux de son équipe, deuxième du championnat, face à la lanterne rouge Al-Ain (1-1).

Mbaye Niang déterminé sur les réseaux

Mais pas de quoi désarçonner Mbaye Niang qui a rapidement envoyé des messages positifs sur les réseaux sociaux. Plusieurs stories sur son compte Instagram montrent un Mbaye Niang qui « veut donner le meilleur » après son premier match et affiche sa motivation à retrouver les chemins de l'entraînement ce vendredi. Histoire de rapidement enfiler les buts pour retrouver la confiance ?