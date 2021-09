Stade Rennais, OL - Mercato : plusieurs clubs de L1 prêts à relancer Grenier !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Où va signer Clément Grenier ? Le milieu de terrain formé à l’OL et passé par le Stade Rennais où son contrat a pris fin cet été, serait en recherche active d’un nouveau club et aurait des contacts en France mais également à l’étranger selon Foot Mercato.

Il travaillerait d’arrache pied dans l’attente d’un club a rapporté une source proche du joueur à Foot Mercato. « Clément est toujours libre et s’entraîne avec un préparateur physique une à deux fois par jour. Il bosse comme un fou pour être prêt quand un projet sérieux sera là ». Néanmoins, aucune offre de contrat concrète lui aurait été proposé « Il est toujours en discussion avec des clubs en Europe, en Italie et en Espagne notamment. Mais pour l’instant, il n’y a pas d’avancée spéciale. Un club au Qatar est proche de lui et des clubs de MLS s’intéressent à lui pour la saison prochaine, mais le mercato là-bas ne commence qu’en janvier. À ce moment-là, des places de Designated Players (ndlr, la règle du Designated Player permet aux franchises de MLS d'inscrire jusqu'à 3 joueurs qui peuvent dépasser le salary cap du club en question) vont se libérer et ils sont prêts à le prendre, mais janvier, c’est très loin… » a également rapporté le proche du joueur.

Un retour en Ligue 1 pas impossible

Un retour en Ligue 1 ne serait pas également à exclure et son statut de joueur libre pourrait faciliter les choses. Des contacts seraient en cours mais aucun nom de club n’a été donné. « Il a eu des contacts avec des clubs de Ligue 1 durant l’été et c’est toujours d’actualité. Mais, pour le moment, ça n’avance pas pour diverses raisons et il attend surtout que ça bouge à l’étranger », explique notre source avant d'aller plus loin. « Ce n’est pas une question d’argent pour Clément. Il a déjà fait ça à Guingamp. Il ne court pas après l’argent, mais après un vrai projet » - a complété la source de Foot Mercato. Affaire à suivre… Le joueur avait notamment démenti une rumeur l’envoyant à l’ASSE cet été.

Clément Grenier est toujours sans club !https://t.co/gPU9StR9I6 — Foot Mercato (@footmercato) September 21, 2021