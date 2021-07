Stade Rennais, ASSE - Mercato : retour en Serie A pour Mbaye Niang ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Confiné dans un loft, donc écarté de la préparation estivale conduite par Bruno Genesio, Mbaye Niang devrait en sortir très prochainement. En effet, il serait en contacts avancés avec Venise, promu en Serie A cette saison. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio explique que les dirigeants italiens ont pris des renseignements auprès de leurs homologues rennais pour connaître les modalités de l'opération mais aussi auprès du joueur afin de jauger sa motivation. En cas de signaux positifs, une offre pourrait rapidement partir.

Le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis précise que Niang est également suivi par Fenerbahçe, ce qui était déjà sorti dans la presse, mais aussi par le Celtic Glasgow et Shangai Greeland. Cependant, celui qui avait failli signer à l'ASSE l'été dernier ne serait pas une priorité pour les Ecossais et les Chinois.

#Venezia, per l'attacco primi contatti per #Niang. In difesa il sogno è #Caldara https://t.co/lIHQcsy7Sj