Stade Rennais, ASSE – Mercato : Stéphan ne serait pas contre garder Mbaye Niang !

« Quand je suis arrivé, le message était clair entre moi, Julien (Stéphan) et Nicolas Holveck. On devait fonctionner à trois têtes. Ce fonctionnement a vite marché car nous avons la même sensibilité football avec Julien et c'est beaucoup plus facile d'avoir un retour sur un joueur, qu'il soit positif ou négatif. On ne peut pas être d'accord sur tous les joueurs mais l'idée est toujours d'améliorer l'équipe. On est très souvent d'accord sur les profils recherchés », a d'abord lâché l'ancien chasseur de tête de l'OL : « Avant d'arriver, j'avais donné des listes de joueurs aux postes où Julien souhaitait des arrivées. On est vite tombé d'accord sur les joueurs que Julien souhaitait faire signer ».

Stéphan et Maurice sur la même longueur d'ondes pour Reine-Adélaïde

Julien Stéphan a d'ailleurs assuré que, contrairement aux rumeurs, il n'y avait pas la moindre divergence de vue entre les deux sur le dossier Jeff Reine-Adélaïde (ex-OL, prêté à l'OGC Nice) : « Oui, on était d'accord. C'est d'autant plus facile de fonctionner qu'on est dans le même bureau. On se retrouve le matin vers 8h30 et on se quitte à 20-21h le soir. On ne s'est pas quitté de la journée. Des discussions on en a des dizaines et des dizaines par jour. On confronte nos idées et très régulièrement on s'y retrouve. Nous avons des sensibilités proches ».

« Si M'Baye souhaite rester là, je l'accueille à bras grands ouverts »

Florian Maurice a également évoqué le cas M'Baye Niang, annoncé avec insistance à l'AS Saint-Etienne : « M'Baye est rennais, il est sous contrat. Il n'y aucune discussion ». Julien Stéphan a également confirmé qu'il ne s'opposerait pas à ce que Niang reste dans l'effectif rennais... à condition qu'il se plie à la concurrence.

« Non seulement il peut jouer mais il a déjà joué en début de saison avec Rennes. Il fait sa sortie au mois de juin en déclarant son amour à l'Olympique de Marseille. Cela nous a un peu surpris en interne. Ce n'était pas prévu. Pour autant, ce n'est pas pour ça qu'il a été mis de côté dans la préparation. Bien au contraire. Il a joué les matches amicaux. J'ai estimé que pour la première journée à Lille, c'est lui qui devait débuter le championnat. Cela prouve que je compte sur lui. J'avais fait un autre choix à Montpellier où il n'avait pas débuté. Il n'a pas bien vécu ce choix-là. M'Baye a besoin de se sentir n°1 dans la hiérarchie. L'arrivée de Serhou Guirassy amène de la concurrence. Pour jouer au haut niveau, la concurrence est nécessaire pour avancer. Cela permet de progresser. Si M'Baye souhaite rester là et se remettre dans le projet, il est le bienvenue et je l'accueille à bras grands ouverts », a confié le technicien.

Raphinha avait bien demandé à partir

Enfin, concernant le départ de Raphinha à Leeds, Julien Stéphan a affirmé que le club ne l'avait pas poussé à partir contrairement à certaines rumeurs : « J’ai discuté avec lui avant et après le match. On a essayé de le retenir, de le sensibiliser. On lui a dit qu’on avait besoin de lui avec la Ligue des Champions. Il a fait un choix qu’on doit respecter. On était déçus mais on l'a accepté ».