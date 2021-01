Stade Rennais, ASSE - Mercato : un nouveau feuilleton M’Baye Niang à venir ?

Ce n’est pas parce que M’Baye Niang a fait son retour sur les terrains en fin d'année avec le Stade Rennais qu’il est redevenu une priorité offensive de Julien Stéphan. En attendant le retour de blessure de Sehrou Guirassy, Adrien Hunou et Martin Terrier ont occupé la place de numéro 9 avec plus de régularité, ce qui ne laissait guère le choix à Niang. L'attaquant sénégalais devait trouver un point de chute et à quelques jours de la fin du mercato.

L'Udinese s'est aussi manifesté pour Niang

La Chaîne Telefoot a ainsi confirmé hier soir que Niang était proche de retourner dans un championnat qu'il connaît bien : la Serie A. Si prêt de six mois avec une option d'achat à 10 millions d'euros serait quasiment conclu, L’Équipe n’est pas assez catégorique et assure que le Genoa fait seulement partie « des nombreux clubs qui se sont renseignés sur Niang » au même titre que l’Udinese en rappelant que l’intéressé « avait failli être prêté à Saint-Étienne début octobre. » Autant dire qu’un nouveau micmac pourrait se profiler autour du buteur du Stade Rennais d’ici au 31 janvier à minuit.