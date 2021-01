Stade Rennais, ASSE, OM - Mercato : M’Baye Niang de retour sur le marché ?

Le Stade Rennais a besoin de dégraisser. Alors que Nicolas Holveck a chiffré les pertes à 40 millions d’euros en fin de saison, le club breton a lancé un coup de balai pour alléger ses finances. James Léa-Sliki et Yann Gboho seraient les premiers à quitter le navire au mercato hivernal.

D’autres coéquipiers pourraient suivre leurs traces. À commencer par un certain M’Baye Niang. Revenu dans la rotation de Julien Stéphan en pleine saison après un départ avorté à l’ASSE en octobre, l’attaquant (26 ans) avait marqué et montré des choses intéressantes avant de décevoir et rester sur le banc samedi face à l’OL (2-2).

Niang est passé n°4 dans la hiérarchie de Stéphan

Signe que Niang a encore perdu du crédit auprès du coach du Stade Rennais, Martin Terrier a été utilisé en pointe et remplacé en cours de rencontre par le jeune espoir Georginio Rutter. Ouest France prédit une période de vaches encore plus maigres à Niang puisque Sehrou Guirassy est attendu pour la fin du mois après sa blessure contractée avant la trêve. Pour avoir échoué à se refaire une place au cours des dernières semaines et en plein mercato, l’international sénégalais pourrait donc être sur la sellette et sur le marché cet hiver.