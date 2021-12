Stade Rennais : Bruno Genesio en dit beaucoup plus sur le mercato

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Les clubs de Ligue 1, et même certains de Ligue 2, vont bientôt être confrontés au même problème : recruter, ou non, cet hiver avec les départs de certains joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations. Certes, la pandémie actuelle laisse (encore) planer le doute sur le déroulement de la compétition, qui aura lieu au Cameroun, mais dans quelques clubs français, on tente déjà de régler la question.

Cela semble être le cas au Stade Rennais si l'on en croit son entraîneur Bruno Genesio qui, en conférence de presse ce jour, a été assez clair sur la tendance des jours à venir. Hamari Traoré (Mali), Nayef Aguerd (Maroc), Alfred Gomis (Sénégal) et Kamaldeen Sulemana (Ghana) quitteront la Bretagne, mais peu importe.

"Se renforcer pour trois ou quatre semaines, c'est quand même compliqué. Parce que j'ai des joueurs qui sont capables de pallier les absences, que ce soit au poste d'arrière droit ou en défense centrale. Aujourd'hui, si on recrute par exemple un défenseur central, qu'est-ce qu'on en fait quand la CAN va se terminer ? Et si c'est un joueur qui ne joue pas, le temps qu'il se remette en route, c'est déjà terminé. Si vous faites venir un joueur titulaire dans son club pour jouer un mois et qui se retrouve numéro trois ou quatre quand Aguerd revient, comment ça se passe ? A un moment donné, il faut faire confiance aux joueurs et on a encore d'autres jeunes derrière qui peuvent dépanner en cas de coup dur."