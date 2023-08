Stade Rennais : Maurice promet du lourd pour la fin du Mercato, menace sur Theate

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Jeudi après-midi, le Stade Rennais a présenté sa nouvelle star Nemanja Matic (ex-AS Rome). L'occasion pour Florian Maurice de faire le point sur la suite du Mercato. Une suite qui s'annonce animée avec le probable départ de Jérémy Doku à Manchester City.

Un avant-centre athlétique attendu ?

Sans citer l'international belge, le directeur sportif du club breton a assuré qu'il allait « encore se passer des choses » et que le Mercato n'était sans doute pas clos dans le sens des arrivées : « On va essayer de maîtriser le maximum de choses, ce qui n’est pas toujours facile. Pour ce qui est des départs, il y en aura certainement un, deux, puis on essaiera de réfléchir à ce moment-là si on doit trouver quelqu’un qui remplacera celui qui part ou ceux qui partiront. C’est trop tôt pour vous le dire mais en tout cas la gestion du club pour le moment, tant sur le plan sportif qu’économique, est intéressante. »

Devant les médias, Florian Maurice a en tout cas assuré que Rennes ne cherchait plus de milieu malgré le départ de Lovro Majer et que les pistes menant à Tanguy Ndombélé et Tiémoué Bakayoko étaient « fausses ». Selon Ouest-France, outre le cas Doku, il reste deux bons de sortie (Wooh, Tait) et l'ultime poste cherché serait un attaquant axial athlétique et bon de la tête. Exactement le profil d'Olivier Giroud (Milan AC) qui fait l'objet d'une grosse hype sur les réseaux sociaux du côté des supporters...

Le RB Leipzig à l'attaque de Theate

Enfin, si l'on en croit L'Equipe, le RB Leipzig se serait récemment positionné sur le dossier Arthur Theate, entrant en contact avec l'entourage du Belge. Pour l'instant, il n'y a aucune proposition du club allemand mais une grosse offensive pourrait encore bouleverser les plans du club breton dans ce secteur.

