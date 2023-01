Stade Rennais : les propos cash de Genesio sur ses joueurs et sur le mercato

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le revers était inattendu. Et a logiquement provoqué la colère de Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, agacé, c'est un euphémisme, par la prestation de ses joueurs sur le terrain de Lorient, vendredi soir dernier. Avant d'affronter Strasbourg, puis Lille, à domicile cette semaine, le technicien breton en a remis une couche sur un manque criant dans son équipe : l'humilité.

"J'ai donc une idée de ce qui peut nous jouer des tours, ça s'appelle l'humilité. Je pense qu'on n'aborde pas ces matches-là, peut-être inconsciemment, de la même manière que lorsqu'on joue au Parc ou au Vélodrome, contre des équipes qu'on craint plus. Mais il n'y a aucune équipe qui ne traverse pas des moments difficiles. Le plus important, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, ce qu'on a toujours réussi à faire, ce qui montre que ce groupe a de la ressource. Et donc je crois énormément à un rebond dès mercredi et puis jusqu'à la fin de saison."

Au sujet du Mercato, Genesio n'a pas davantage usé de la langue de bois. Attention aux dernières heures...."Tout est possible pour tout le monde jusqu'à demain minuit, tout peut arriver. Mais tout départ sera compensé."