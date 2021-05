Stade Rennais – INFO BUT! Mercato : Lamouchi en finale pour succéder à Der Zakarian à Montpellier

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

C'est officiel : Michel Der Zakarian ne sera plus le coach de Montpellier la saison prochaine. Et selon Mohamed Toubache-Ter, c'est Sabri Lamouchi le favori pour lui succéder. Selon L’Équipe, Christophe Pelissier (55 ans, Lorient), Olivier Dall'Oglio (56 ans, Brest) et surtout Laurent Batlles (45 ans, Troyes, L2) plaisent également au MHSC.

Dall'Oglio serait en pôle

Selon nos informations, Lamouchi, qui plait également à Angers, est l'une des deux options envisagées par Laurent Nicollin et la direction du club héraultais. Mais c'est plutôt Olivier Dall'Oglio, actuel coach du Stade Brestois, originaire d'Alès (Gard), qui serait en pôle. A suivre...