Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-Bas, une autre en Turquie

Libre en juin prochain, Jonas Martin a été informé de sa non-reconduction au sein l’effectif du Stade Rennais. L’ancien milieu de terrain de Montpellier et de Strasbourg est régulièrement utilisé par Bruno Genesio, mais les dirigeants bretons ont décidé de prendre une autre direction. Alors que Benjamin Bourigeaud pourrait être tenté de rejoindre une formation plus huppée (l’ex-Lensois a notamment des courtisans en Serie A), les Rouge et Noir pourraient donc procéder à une vraie révolution au sein leur entrejeu.

Un œil aux Pays-Bas

Outre l’explosion attendue du prometteur Lesley Ugochukwu (18 ans), le club du président Nicolas Holveck regarde aussi à l’étranger. Selon nos sources informations, l’actuel troisième de Ligue 1 suit les prestations de Laros Duarte (25 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le FC Groningen, l’ex-international néerlandais U20 a été supervisé face à l’Ajax Amsterdam, le 2 avril dernier (son coéquipier Jörgen Strand Larsen pourrait aussi intéresser le SRFC).

Saatci en charnière ?

Par ailleurs, la cellule de recrutement garde également un œil attentif du côté de la Süper Lig. Avec un Nayef Aguerd qui risque d’être attaqué lors du mercato d’été (West Ham reste intéressé), les dirigeants bretons suivent de près les performances du défenseur central international Espoirs turc Serdar Saatci (19 ans, Besiktas). A défaut de pouvoir le convaincre de prolonger son engagement qui expire en juin 2023, les dirigeants stambouliotes pourraient finir par céder aux avances de leurs homologues rennais. La piste est active.

